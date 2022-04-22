Сенатор Климов призвал создать карту позора стран с русофобским режимом

Сенатор, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что россиянам нужна карта позора стран с особым видом русофобии.

Сенатор уверен, что такая карта поможет российским туристам лучше ориентироваться в мире.

"Заходишь в интернет, а там карта позора, на которой особым цветом выделены страны с недружественным русофобским режимом. Чтобы наши туристы тоже ориентировались, и миру помочь в распространении этой карты", — объяснил Климов.

Представитель Совета Федерации убеждён, что не стоит отдавать деньги странам, руководство которых недружественно настроено по отношению к России.

"Некоторые страны на этом миллиарды потеряют", — объяснил сенатор.

Предложение Климова оценила Ксения Собчак.

"Позорные списки — так ново, так необычно", — выразила своё мнение журналистка.

Ранее Андрей Климов рассказал о военнослужащих НАТО, которые попали в плен на Украине.