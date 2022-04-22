Сенатор, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что россиянам нужна карта позора стран с особым видом русофобии.
Сенатор уверен, что такая карта поможет российским туристам лучше ориентироваться в мире.
"Заходишь в интернет, а там карта позора, на которой особым цветом выделены страны с недружественным русофобским режимом. Чтобы наши туристы тоже ориентировались, и миру помочь в распространении этой карты", — объяснил Климов.
Представитель Совета Федерации убеждён, что не стоит отдавать деньги странам, руководство которых недружественно настроено по отношению к России.
"Некоторые страны на этом миллиарды потеряют", — объяснил сенатор.
Предложение Климова оценила Ксения Собчак.
"Позорные списки — так ново, так необычно", — выразила своё мнение журналистка.
Ранее Андрей Климов рассказал о военнослужащих НАТО, которые попали в плен на Украине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"