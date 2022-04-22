Житель ЛНР попросил Кадырова подарить ему флаг Чечни

Пожилой житель поселка Старая Краснянка Луганской народной республики попросил подарить ему чеченский флаг. Он пообещал достойно хранить его и передавать из поколения в поколение, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Многие уроженцы ЛНР просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка яркий тому пример", — отметил руководитель северокавказской республики.

Кадыров подчеркнул, что население Донбасса воспринимает российских военнослужащих как освободителей.

"Такие факты лучше всего характеризуют отношение к нашим военнослужащим. Поэтому и государственный флаг они готовы хранить как ценную реликвию", — добавил глава Чечни.