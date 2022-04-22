Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич опроверг заявление журналиста Алексея Венедиктова о том, что ему было предложено стать кандидатом в московскую Общественную палату (ОП) от организации.
Клинцевич в разговоре с ТАСС заявил, что Союз ветеранов Афганистана не делал и не мог сделать подобного предложения Венедиктову. По словам главы организации, вряд ли такое произойдет в будущем.
"Если бы подобное предложение от московской ячейки имело место, я бы имел соответствующую информацию", — заявил Клинцевич.
Алексей Венедиктов 5 марта был уволен с поста главного редактора радиостанции "Эхо Москвы". За день до этого вещание станции было прекращено по решению учредителей.
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