Депутат Хамзаев: деменция у Байдена может сделать Харрис президентом США

Вице-президент США Камала Харрис на фоне прогрессирующей деменции у главы Белого дома Джо Байдена реально может стать президентом после его смерти, что станет трагедией для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы России Султан Хамзаев.

"Харрис ждёт инфаркта Байдена, спит и видит себя президентом США. У неё одна надежда — катастрофически быстро развивающаяся форма деменции Байдена", — заявил парламентарий.

Он назвал Харрис русофобкой, которая виновна в формировании антироссийских настроений в мире. Хамзаев приветствовал включение американского вице-президента в стоп-лист МИД России.

"Харрис — одно из главных действующих лиц той вакханалии в мире, которую они устроили по отношению к русскому миру. Известная русофобка и провокатор. После Байдена Харрис в политике — это трагедия для США", — добавил российский депутат.