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Автор Елена Былкина

На менеджера "Яндекса" Илью Красильщика завели уголовное дело

Общество

Российского менеджера Илью Красильщика обвиняют в распространении ложной информации о вооружённых силах РФ.

На менеджера "Яндекса" Илью Красильщика завели уголовное дело

Бывший муж журналистки Екатерины Кронгауз, в прошлом журналист, редактор и издатель может получить срок по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

"По версии ведомства, 3 апреля 35-летний Красильщик в своем Инстаграм* выложил пост про ситуацию в Буче, где написал о причастности российской армии к убийствам мирных жителей. Из-за этой публикации вчера на него завели дело", — передаёт Telegram-канал "Осторожно, новости".

Нашумевшую статью Красильщика в The New York Times широко обсуждали в обществе. В своём материале для иностранного издания менеджер заявил, что русские "провалились как нация".

Сейчас Красильщик находится за пределами России.

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему воздерживается от интервью иностранной прессе при том, что её одолевают журналисты мировых СМИ: CNN, BBC и другие.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак
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