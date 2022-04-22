Андрей Данилко о запрете посещать РФ: "Есть шанс пройтись по Красной площади"

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отреагировал на новость о том, что ему запретили появляться в России до 1972 года.

Данилко, который не покидал Киев с начала спецоперации на Украине, признался, что новость о том, что ему отрезали путь в Россию, его удручила.

Артист ознакомился с именами из чёрного списка и заметил, что почти все звёзды в этом перечне моложе его.

"Смотрю на все эти фамилии из списка, а там артисты, рожденные в 1985-м, 90-х годах. Я тут что, самый старый? Но нет, вижу фамилию доктора Комаровского. Ага, есть кто-то старше меня", — рассказал шоумен.

Сначала данная новость прозвучала для него как приговор, но потом Данилко подсчитал, что у него остаётся надежда на прогулку по Москве.

"У меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади", — объяснил Данилко.

Сейчас шоумену 48 лет, поэтому любоваться красотами столицы России он сможет, когда ему исполнится 98 лет.

Полвека не хотят видеть в России Светлану Лободу, Ивана Дорна, Анастасию Каменских, Алексея Потапенко (Потапа) и других известных деятель культуры Украины.

Ранее член Комитета Государственной Думы по культуре Сергей Соловьёв прокомментировал запрет звёздам украинского происхождения приезжать в Россию.