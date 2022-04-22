Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне

Доктор Александр Мясников провёл аналогию между санкциями против России и попытками Наполеона экономически изолировать Великобританию в начале 19 века.

Теледоктор объяснил, что в мире ничего не ново. Он привёл пример "из не такой уж и далёкой истории".

"Наполеон I издал декрет о континентальной блокаде. Декрет воспрещал вести торговые, почтовые и иные отношения с Британскими островами; блокада распространялась на все подвластные Франции, зависимые от неё или союзные ей страны", — рассказал телеведущий.

В 1807 году к "санкциям" присоединилась и Россия. Медик, ссылаясь на исторический опыт, дал оптимистичный прогноз.

"Англия — маленький остров, и то блокада долго не продержалась. Что же говорить о таком гиганте как Россия!" — написал Мясников.

Ранее врач предположил, что жажда наживы заставит капиталистов продолжать торговые отношения с Россией.