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Автор Елена Былкина

Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне

Общество

Доктор Александр Мясников провёл аналогию между санкциями против России и попытками Наполеона экономически изолировать Великобританию в начале 19 века.

Теледоктор объяснил, что в мире ничего не ново. Он привёл пример "из не такой уж и далёкой истории".

"Наполеон I издал декрет о континентальной блокаде. Декрет воспрещал вести торговые, почтовые и иные отношения с Британскими островами; блокада распространялась на все подвластные Франции, зависимые от неё или союзные ей страны", — рассказал телеведущий.

В 1807 году к "санкциям" присоединилась и Россия. Медик, ссылаясь на исторический опыт, дал оптимистичный прогноз.

"Англия — маленький остров, и то блокада долго не продержалась. Что же говорить о таком гиганте как Россия!" — написал Мясников.

Ранее врач предположил, что жажда наживы заставит капиталистов продолжать торговые отношения с Россией.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы александр мясников
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