Представитель группы "Машины времени" подтвердил, что многие выступления музыкального коллектива в России не состоятся.
Четыре из шести концертов группы "Машины времени" в России отменили.
Солист группы Андрей Макаревич, который проживает сейчас в Израиле, прокомментировал данную новость.
"Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше", — выразил своё мнение Макаревич.
Ранее музыкант укорил россиян, которые радуются отъезду звёзд из страны.
"Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, ***. Потому что Россия — они, а не вы", — заявил музыкант.
Ранее лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук отказался выступать в зале с Z-символикой в Тюмени.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".