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Автор Елена Былкина

В России отменили выступления группы "Машина времени"

Общество

Представитель группы "Машины времени" подтвердил, что многие выступления музыкального коллектива в России не состоятся.

В России отменили выступления группы "Машина времени"

Четыре из шести концертов группы "Машины времени" в России отменили.

Солист группы Андрей Макаревич, который проживает сейчас в Израиле, прокомментировал данную новость.

"Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше", — выразил своё мнение Макаревич.

Ранее музыкант укорил россиян, которые радуются отъезду звёзд из страны.

"Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, ***. Потому что Россия — они, а не вы", — заявил музыкант.

Ранее лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук отказался выступать в зале с Z-символикой в Тюмени.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы тюмень андрей макаревич
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