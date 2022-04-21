Ведущий Александр Гуревич покинул шоу "Сто к одному": "Невозможно веселиться"

Ведущий развлекательной передачи "Сто к одному" Александр Гуревич уволился с ТВ. Перед этим он публично извинился за веселье, которое зрители видят на телевидении.

Гуревич объяснил, что не может вести развлекательную программу и понимает тех, кто не желает принимать в ней участие.

"Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе", — объяснил свою позицию 57-летний телеведущий под одним из выпусков своей программы.

Гуревич объяснил, что те выпуски, которые выходят в эфир сейчас, были записаны заранее.

Шоу "Сто к одному" — передача-долгожитель, которая выходит экраны ТВ с 1998 года. Гуревич являлся бессменным ведущим программы.

После начала спецоперации на Украине перестали выходить в эфир некоторые развлекательные программы. Перестали показывать шоу Ивана Урганта и Елены Малышевой.