Совет психолога, чтобы не стать жертвой манипулятора: "Проверяйте информацию"

Несмотря на то, что современное мировое сообщество открыло охоту на фейки, пользователям соцсетей и читателям различных СМИ стоит быть осторожными, чтобы не стать жертвой манипуляций, тем более, что сейчас публикуется очень много неправдивой информации о спецоперации России на Украине.

По словам кандидата психологических наук Александра Невеева, есть три признака манипуляции:

Первый признак манипуляции — это когда у человека пытаются вызвать определенные чувства. Второй момент — агрессивная, концентрированная обработка. Третий признак — вызванные эмоции будут подталкивать к действию. Будет эксплуатироваться момент срочности, что нужно принять меры прямо сейчас, иначе случится что-то глобальное.

Для того, чтобы не попасть в сети манипулятора необходимо провести проверку факта, о котором говорится в новости либо посте.

"Любую новость нужно проверять и доходить до первоисточника. Часто бывает, что сообщение об условных трупах девочек на Украине, появилось на совершенно неавторитетном ресурсе, а потом его растиражировали", — цитирует психолога URA. RU.

Кандидат наук предупредил, что в настоящее время следует предельно внимательно относится к той или иной информации, не нужно спешить вступать в полемику, а проверить достоверность факта.

"Если вы видите сообщение, что прямо сейчас русские солдаты пытают кого-то в Мариуполе и вы должны принять меры, то необходимо взять себя в руки и посмотреть на другие источники", — подытожил он.

Напомним, российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.