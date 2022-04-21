Несмотря на то, что современное мировое сообщество открыло охоту на фейки, пользователям соцсетей и читателям различных СМИ стоит быть осторожными, чтобы не стать жертвой манипуляций, тем более, что сейчас публикуется очень много неправдивой информации о спецоперации России на Украине.
По словам кандидата психологических наук Александра Невеева, есть три признака манипуляции:
Для того, чтобы не попасть в сети манипулятора необходимо провести проверку факта, о котором говорится в новости либо посте.
"Любую новость нужно проверять и доходить до первоисточника. Часто бывает, что сообщение об условных трупах девочек на Украине, появилось на совершенно неавторитетном ресурсе, а потом его растиражировали", — цитирует психолога URA. RU.
Кандидат наук предупредил, что в настоящее время следует предельно внимательно относится к той или иной информации, не нужно спешить вступать в полемику, а проверить достоверность факта.
"Если вы видите сообщение, что прямо сейчас русские солдаты пытают кого-то в Мариуполе и вы должны принять меры, то необходимо взять себя в руки и посмотреть на другие источники", — подытожил он.
Напомним, российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.
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