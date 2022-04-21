Экс-глава центра "Правый сектор"* Илья Кива, которого в Украине разыскивают за госизмену, попросил предоставить ему политическое убежище и российское гражданство.
Бывшего депутата Рады преследуют на Украине за то, что от выступал за необходимость налаживать связей с Россией. После начала спецоперации на Украине Кива сбежал в Россию, чтобы избежать тюремного заключения за госизмену.
Кива — бывший представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ранее он возглавлял полтавский центр "Правый сектор"*. Он также занимал должность советника главы МВД Украины Арсена Авакова.
Ранее Кива выступал противником РФ и участвовал в военных действиях Украины на Донбассе.
20 апреля Украинский суд начал расследование против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого власти страны обвиняют в агитации к смене власти и госизмене.
* "Правый сектор" признан террористической организацией и запрещён в России.
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