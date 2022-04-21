Захарова ответила на просьбу Джонсона проявить милосердие к британским наёмникам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о судьбе британцев, захваченных в плен в Мариуполе.

Захарова не поверила в то, что Джонсон искренне беспокоится о гражданах Великобритании, которые отправились воевать на Украину в качестве наёмников и попали в российский плен во время проведения спецоперации на Украине.

"Не делайте вид, что волнуетесь", — сказала дипломат.

Представитель МИД уверила, что с пленными британцами обращаются хорошо.

"Не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны", — объяснила представитель МИД.

Она призвала власти Великобритании перестать поставлять оружие киевскому режиму.

Ранее Захарова объяснила, почему российскую баллистическую ракету назвали "Сармат".