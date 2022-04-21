Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о судьбе британцев, захваченных в плен в Мариуполе.
Захарова не поверила в то, что Джонсон искренне беспокоится о гражданах Великобритании, которые отправились воевать на Украину в качестве наёмников и попали в российский плен во время проведения спецоперации на Украине.
"Не делайте вид, что волнуетесь", — сказала дипломат.
Представитель МИД уверила, что с пленными британцами обращаются хорошо.
"Не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны", — объяснила представитель МИД.
Она призвала власти Великобритании перестать поставлять оружие киевскому режиму.
Ранее Захарова объяснила, почему российскую баллистическую ракету назвали "Сармат".
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