Теннисист Джокович назвал безумием отстранение от Уимблдона россиян

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заступился за русских и белорусских спортсменов, которым запретили участвовать в Уимблдоне.

Джокович осудил решение руководства Уимблдона наказывать теннисистов РФ и Белорусси.

"Я ребенок войны и знаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999-м, что всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн. Однако я не могу поддержать решение "Уимблдона"", — выразил своё мнение Джокович.

Успешный теннисист заявил, что спортсмены не виноваты.

"А когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается", — считает титулованный спортсмен.

Ксения Собчак одобрила такое заявление.

"Ну что тут добавить? Ничего. Бить по конкретным людям ради большой идеи — очень результативно наверное будет (нет, не будет)", — отметила журналистка.

Ранее заместитель министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены до турнира Уимблдона в связи с нестабильной политической ситуацией между Россией и Украиной.