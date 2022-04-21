Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заступился за русских и белорусских спортсменов, которым запретили участвовать в Уимблдоне.
Джокович осудил решение руководства Уимблдона наказывать теннисистов РФ и Белорусси.
"Я ребенок войны и знаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999-м, что всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн. Однако я не могу поддержать решение "Уимблдона"", — выразил своё мнение Джокович.
Успешный теннисист заявил, что спортсмены не виноваты.
"А когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается", — считает титулованный спортсмен.
Ксения Собчак одобрила такое заявление.
"Ну что тут добавить? Ничего. Бить по конкретным людям ради большой идеи — очень результативно наверное будет (нет, не будет)", — отметила журналистка.
Ранее заместитель министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены до турнира Уимблдона в связи с нестабильной политической ситуацией между Россией и Украиной.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".