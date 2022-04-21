Благотворительную организацию Wikimedia могут оштрафовать на восемь миллионов рублей. Причиной послужат материалы о военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине, объяснили журналисты.
По информации источника ТАСС, сотрудники Роскомнадзора обнаружили противозаконные статьи о ситуации в украинском городе Буча и российском лидере Владимире Путине. Как отметил собеседник издания, правоохранители зафиксировали нарушения в семи материалах "Википедии".
"В отношении Wikimedia Роскомнадзор составил два протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление запрещённой в РФ информации", — заявил источник агентства.
Ранее эксперт по безопасности Александр Власов рассказал в беседе с Pravda.Ru о негативной тенденции, которая появилась после начала миссии Москвы на Украине. По словам специалиста, "Википедия", Google и Meta* решили игнорировать закон нашей страны, поскольку "считают нас врагами".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".