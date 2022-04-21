Украинское телевидение широко освещает вступление в ряды теробороны Ивана Гонзика. Молодой человек — известная на Украине фотомодель, и не скрывает свою нетрадиционную ориентацию.
Государственные украинские каналы накануне посвятили несколько материалов киевской фотомодели и стриптизёру Ивану Гонзику, который решил записаться в территориальную оборону. Украина продолжает показывать западным странам свою "толерантность" и приверженность "современным ценностям".
7 лет назад Гонзик уже был контрактником в ВСУ. Он служил военным медиком во время карательных операций против жителей Донбасса.
На своей странице в соцсети гей-модель поделился с подписчиками новостью о том, что решил записаться в тероборону.
"Творческие и ЛГБТ люди тоже есть в [украинской] армии и обороняют нашу страну. Этим мы и отличаемся от России", — уточнил Иван Гонзик.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".