Захарова объяснила, почему ракету РФ назвали "Сармат": "Это древний народ"

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла значение слова "сармат". Так называется российская баллистическая ракета, которая сегодня успешно прошла испытания.

Захарова объяснила, что сарматы — это древний народ, состоявший из кочевых племён, живших на территории России и Украины.

В Польше уверены, что высшая польская знать происходит от сарматов.

"Появился даже специальный термин "сарматский портрет": на протяжении XVII и XVIII веков польские аристократы желали, чтобы художники изображали их именно "сарматами" — в восточном стиле", — рассказала дипломат.

Захарова уверена, что польские мифы аристократии имели под собой мало оснований.

"В отличие от наших западных партнёров мы свое оборонительное вооружение называем "Сарматом", имея на то полное право, как наследники великой и сильной культуры прошлого", — пояснила представитель МИД России.

20 апреля с космодрома "Плесецк" была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".