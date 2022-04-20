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Автор Елена Былкина

В Сети требуют обменять Поклонскую на Медведчука

Общество

Интернет-пользователи дискутируют на тему, что делать с Натальей Поклонской, высказывания которой становятся неприемлемыми.

В Сети требуют обменять Поклонскую на Медведчука

"А давайте Поклонскую поменяем на Медведчука, раз Украина решила менять украинцев на украинцев. А то мы от неё никогда не избавимся", — предложили авторы Telegram-канала "Небожена".

Подписчики делились своим мнением по поводу того, как следует поступать с замглавой Россотрудничества, которая назвала спецоперацию на Украине трагедией.

"Отличная идея";

"Она блаженная, Кабо-Верде для неё идеальный вариант";

"А давайте её так отдадим";

"Она, действительно, как черт из табакерки, непонятно, откуда вылезла и в один день стала знаменитой. А теперь её что-то там не устраивает";

"У няшки с кукухой проблемы, не судите строго, просто не приглашайте на эфиры";

"Не трогайте Наталью. Она имеет право иметь своё мнение";

"Не надо её менять, надо вернуть. Она как чемодан без ручки и нести тяжело и бросить как бы жалко";

"Страненнькая она, как ни от мира сего", — делились своим мнением фолловеры.

Ранее Ксения Собчак предположила, что Поклонскую могут лишить должности в Россотрудничестве.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак виктор медведчук наталья поклонская
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