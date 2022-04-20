Интернет-пользователи дискутируют на тему, что делать с Натальей Поклонской, высказывания которой становятся неприемлемыми.
"А давайте Поклонскую поменяем на Медведчука, раз Украина решила менять украинцев на украинцев. А то мы от неё никогда не избавимся", — предложили авторы Telegram-канала "Небожена".
Подписчики делились своим мнением по поводу того, как следует поступать с замглавой Россотрудничества, которая назвала спецоперацию на Украине трагедией.
"Отличная идея";
"Она блаженная, Кабо-Верде для неё идеальный вариант";
"А давайте её так отдадим";
"Она, действительно, как черт из табакерки, непонятно, откуда вылезла и в один день стала знаменитой. А теперь её что-то там не устраивает";
"У няшки с кукухой проблемы, не судите строго, просто не приглашайте на эфиры";
"Не трогайте Наталью. Она имеет право иметь своё мнение";
"Не надо её менять, надо вернуть. Она как чемодан без ручки и нести тяжело и бросить как бы жалко";
"Страненнькая она, как ни от мира сего", — делились своим мнением фолловеры.
Ранее Ксения Собчак предположила, что Поклонскую могут лишить должности в Россотрудничестве.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".