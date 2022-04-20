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Автор Елена Былкина

Мария Захарова упрекнула Молдавию в предательстве

Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает запрет георгиевской ленточки в Молдавии предательством.

Мария Захарова упрекнула Молдавию в предательстве

Дипломат предположила, что на Молдавию оказывают давление, однако не нашла оправданий поступку властей республики.

"Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство… Подобные решения вызывают, мягко скажем, глубокую озабоченность, возмущение они вызывают", — выразила своё мнение представитель МИД.

Президент Молдавии Майя Санду дала добро инициативе парламента на запрет георгиевской ленты. За ношение атрибута воинской славы будут наказывать не только в День Победы, но и во все другие дни.

Ранее сенатор Алексей Пушков пригрозил Молдавии попаданием в "мусорное ведро истории" за гонения на почитателей георгиевской ленты.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы молдавия майя санду мария захарова алексей пушков
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