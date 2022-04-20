СК завёл дело о реабилитации нацизма на автора скульптуры "Большая мать"

В произведении художника украинского происхождения Олега Кулика рассмотрели издевательство над Вооружёнными силами РФ и пародию на монумент "Родина-мать".

Скульптуру, которая привлекла внимание правоохранительных органов, ранее показали в рамках проекта "Арт-Москва".

Искусствовед и блогер Ксения Коробейникова рассказала RTVI, что Кулика допрашивают в полиции.

Спорный художественный объект выставляли на обозрение публики в Гостином дворе с 13 по 17 апреля.

Вопросы по поводу смысла сложной композиции возникли у главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской и главы комитета по информполитике Александра Хинштейна. Именно они обратились с заявлениями в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

Сенатор Алексей Пушков назвал монумент "издевательским и отвратительным перформансом".

Скульптура представляет собой обнажённую женщину, стоящую с поднятым вверх мечом. Фигуры вокруг пытаются остановить отталкивающего персонажа с помощью натянутых верёвок.