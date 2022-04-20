В произведении художника украинского происхождения Олега Кулика рассмотрели издевательство над Вооружёнными силами РФ и пародию на монумент "Родина-мать".
Скульптуру, которая привлекла внимание правоохранительных органов, ранее показали в рамках проекта "Арт-Москва".
Искусствовед и блогер Ксения Коробейникова рассказала RTVI, что Кулика допрашивают в полиции.
Спорный художественный объект выставляли на обозрение публики в Гостином дворе с 13 по 17 апреля.
Вопросы по поводу смысла сложной композиции возникли у главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской и главы комитета по информполитике Александра Хинштейна. Именно они обратились с заявлениями в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.
Сенатор Алексей Пушков назвал монумент "издевательским и отвратительным перформансом".
Скульптура представляет собой обнажённую женщину, стоящую с поднятым вверх мечом. Фигуры вокруг пытаются остановить отталкивающего персонажа с помощью натянутых верёвок.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".