Ксения Собчак предполагает, что лишением госнаград дело для Натальи Поклонской не закончится. Символ "Крымской весны" разозлила патриотов высказываниями об Украине.
Собчак считает, что у Поклонской могут быть проблемы из-за её заявлений.
"Не зря я переживала за Поклонскую. После антивоенных речей и оценки Z-символики Госсовет Крыма хочет лишить её госнаград", — высказалась журналистка.
Ксения Анатольевна считает, что экс-прокурор Крыма может остаться без работы.
"Как бы и из Россотрудничества не погнали. Впрочем, из Думы её уже пытались сослать в Кабо-Верде, и не получилось. Отправили к Примакову", — делится своими размышлениями телеведущая.
При этом Собчак считает, что Поклонская не расстроится, если её лишат должности.
Ранее Замглавы Россотрудничества после своего скандального интервью уверила, что готова нести ответственность за свои заявления.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".