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Автор Светлана Нерадовская

Психолог Бояринова объяснила, почему в России всё чаще отказываются иметь детей

Общество

Российские пары всё чаще откладывают рождение ребёнка на более поздний срок, или вовсе предпочитают не заводить детей, даже будучи в браке.

Психолог Бояринова объяснила, почему в России всё чаще отказываются иметь детей

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что нежелание иметь детей у современных российских пар объясняется несколькими причинами. Сегодня на первое место выходят социальные причины — многие люди не рискуют заводить малыша, не имея стабильной работы как источника постоянного дохода. Девушки и молодые люди, а иногда и взрослые женщины и мужчины боятся брать на себя ответственность за ещё одного человека, потому что плохо понимают, что делать со своей собственной жизнью.

Нередко подумать о детях мешает возраст, причём даже не проблемы со здоровьем, а страх позднего материнства, который шепчет женщине, даже решившейся забеременеть, что после сорока это делать опасно. "Откладывание ребёнка на потом" чревато ещё одной проблемой — люди привыкают жить для себя, планируя исключительно свою жизнь и тратя её на саморазвитие, выстраивание карьеры, путешествия и удовольствия, и, становясь старше, они просто не готовы менять свою комфортную устоявшуюся жизнь и посвятить её ребёнку.

У кото-то, по словам психолога, может быть детская травма или самые грустные воспоминания о своём детстве, и они не хотят, чтобы новый человек в этом мире испытал то же самое, что и они. Так бывает ещё, когда у нынешнего взрослого были младшие братья и сёстры, о которых его заставляли заботиться, не спрашивая его согласия.

Бояринова отмечает, что есть и такие, кто просто не хочет быть "как все", и если все вокруг заводят детей, то они решают "плыть против течения" и противостоять обществу, из чувства протеста отказываясь познать радость материнства или отцовства.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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