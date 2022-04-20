Депутат Госдумы: слова Поклонской о спецоперации не стоит считать предательством

Высказывание заместителя главы Россотрудничества, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской о символах военной спецоперации России на Украине не стоит расценивать как предательство страны. Такое мнение высказала Pravda.Ru депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб.

Политик отметила, что Поклонская часто делает весьма своеобразные и оригинальные заявления, которые не совпадают с общепринятым восприятием. Однако при этом можно быть уверенными в том, что в 2014 году Наталья сделала абсолютно правильный выбор, считает депутат.

"Думаю, что, конечно, Наталья переживает, потому что она сама уроженка Украины. Но мне кажется со стороны, что вот это восприятие символов специальной военной операции никоим образом не соотносится с патриотичностью или отсутствием таковой у Натальи Поклонской. Нельзя судить по каким-то косвенным признакам. Нужно спросить у неё прямо, как она относится к этой операции. И тогда можно будет уже судить", — добавила собеседник издания.

По её мнению, предателями можно считать тех, кто уехал за границу, и вредит своей стране, даёт заведомо ложные комментарии по поводу спецоперации. Но Поклонская страну не покидала.

"Может быть, она считает, что буква Z в её понимании вызывает какие-то определенные ассоциации. Я думаю, что это просто символ", — заключила Бессараб.

Ранее Наталья Поклонская заявила в интервью, о том, что склонна видеть в происходящем на Украине трагедию.