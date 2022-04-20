Птушкин отменил выпуск про Поволожье из-за запрета появляться в России

Бывший ведущий программы "Орёл и решка" Антон Птушкин отреагировал на новость о том, что ему на пятьдесят лет отрезали путь в Россию.

Антон Птушкин смирился с тем, что ему нельзя будет полюбоваться красотами России следующие полвека.

"Короче, выпуска про Поволжье не будет", — прокомментировал тревел-блогер известие о том, что он стал в РФ "персоной нон грата".

Ранее Телеграм-канал Baza сообщил, что телеведущему Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Появиться в России путешественник сможет только тогда, когда ему исполнится 87 лет.

По информации Телеграм-канала, в Россию запретили въезжать также Максу Барскому, Верке Сердючке и Светлане Лободе.