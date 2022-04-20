Бывший ведущий программы "Орёл и решка" Антон Птушкин отреагировал на новость о том, что ему на пятьдесят лет отрезали путь в Россию.
Антон Птушкин смирился с тем, что ему нельзя будет полюбоваться красотами России следующие полвека.
"Короче, выпуска про Поволжье не будет", — прокомментировал тревел-блогер известие о том, что он стал в РФ "персоной нон грата".
Ранее Телеграм-канал Baza сообщил, что телеведущему Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Появиться в России путешественник сможет только тогда, когда ему исполнится 87 лет.
По информации Телеграм-канала, в Россию запретили въезжать также Максу Барскому, Верке Сердючке и Светлане Лободе.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".