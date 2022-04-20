Клиенты избавляются от карт "Тинькофф Банка" после слов Тинькова об Украине

Держатели карт "Тинькофф Банка" демонстративно ломают карточки финансового учреждения. Возмущение клиентов банка вызвали заявления Олега Тинькова о спецоперации на Украине.

Владельцы карт снимают ролики, в которых крошат на кусочки пластиковые карточки ненавистной кредитной организации. Изломанные карты с радостью отправляют в мусор.

Так клиенты банка отреагировали на негативные отзывы Тинькова о проводимой военной операции на территории Украины.

В банке объяснили, что Тиньков давно отстранился от дела управдения финансовой организацией. Уничтожение карты представители банка назвали мнением "одного из 20 миллионов клиентов".

"Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья", — цитирует слова представителей "Тинькофф Банка" Telegram-канал "Подъём".

Ранее Тиньков раскритиковал миллиардера Олега Дирипаску.