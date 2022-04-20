EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Клиенты избавляются от карт "Тинькофф Банка" после слов Тинькова об Украине

Общество

Держатели карт "Тинькофф Банка" демонстративно ломают карточки финансового учреждения. Возмущение клиентов банка вызвали заявления Олега Тинькова о спецоперации на Украине.

Клиенты избавляются от карт "Тинькофф Банка" после слов Тинькова об Украине

Владельцы карт снимают ролики, в которых крошат на кусочки пластиковые карточки ненавистной кредитной организации. Изломанные карты с радостью отправляют в мусор.

Так клиенты банка отреагировали на негативные отзывы Тинькова о проводимой военной операции на территории Украины.

В банке объяснили, что Тиньков давно отстранился от дела управдения финансовой организацией. Уничтожение карты представители банка назвали мнением "одного из 20 миллионов клиентов".

"Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья", — цитирует слова представителей "Тинькофф Банка" Telegram-канал "Подъём".

Ранее Тиньков раскритиковал миллиардера Олега Дирипаску.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы олег тиньков олег дерипаска
Новости
Bloomberg: Германия пришлёт Киеву боеприпасы для тяжёлой артиллерии
Птушкин отменил выпуск про Поволожье из-за запрета появляться в России
Политолог Нарочницкая: Марин Ле Пен не будет президентом Франции
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Британский генерал объяснил боязнь НАТО конфликта с Россией неготовностью блока
МИД: ведётся работа по открытию посольств РФ в ДНР и ЛНР
Клиенты избавляются от карт "Тинькофф Банка" после слов Тинькова об Украине
29 апреля в театре "Школа современной пьесы" — спектакль "Шинель/Пальто"
В ЕС не договорились по поводу бойкота России в G20
Путин: трагедия Донбасса вынудила РФ начать спецоперацию на Украине
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Мир. Новости мира
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьинки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Усам Оздемиров Блицкриг Запада не удался. Готова ли Россия к затяжной экономической войне? Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Индия выбирает Россию, а не США Любовь Степушова Игорь Буккер Киев предложил обмен Медведчука на британских наёмников: Кремль молчит Игорь Буккер
Новости Молдовы
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Мир. Новости мира
Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
29 апреля в театре "Школа современной пьесы" — спектакль "Шинель/Пальто"
В ЕС не договорились по поводу бойкота России в G20
Путин: трагедия Донбасса вынудила РФ начать спецоперацию на Украине
Представитель МВД Петров: украинские военные под видом беженцев проникают в РФ
Блицкриг Запада не удался. Готова ли Россия к затяжной экономической войне?
Почему Индия выбирает Россию, а не США
В ЛДПР предложили выпускать купюры с изображением Жириновского
Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в Штаты
Тиньков назвал Дерипаску вором: "А я честный предприниматель"
Германия не намерена поставлять Киеву тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников