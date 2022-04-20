Банкир Олег Тиньков раскритиковал миллиардера Олега Дерипаску. Глава "Тинькофф Банка" не желает, чтобы его ставили в один ряд с бывшим главой "Русского алюминия".
После того, как Олег Тиньков негативно отзывается о спецоперации на Украине, один из интернет-пользователей оставил в аккаунте банкира комментарий, в котором упомянул Олега Дерипаску, который не раз высказывался о том, что российскую экономику нужно спасать.
Тиньков резко отреагировал на попытку сравнивать его с Дерипаской.
"Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель", — написал Тиньков в ответ на высказывание подписчика.
Ранее Ксения Собчак предположила, что Тиньков делает такие смелые заявления, потому что его деньги хранятся на Западе.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".