Тиньков назвал Дерипаску вором: "А я честный предприниматель"

Банкир Олег Тиньков раскритиковал миллиардера Олега Дерипаску. Глава "Тинькофф Банка" не желает, чтобы его ставили в один ряд с бывшим главой "Русского алюминия".

После того, как Олег Тиньков негативно отзывается о спецоперации на Украине, один из интернет-пользователей оставил в аккаунте банкира комментарий, в котором упомянул Олега Дерипаску, который не раз высказывался о том, что российскую экономику нужно спасать.

Тиньков резко отреагировал на попытку сравнивать его с Дерипаской.

"Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель", — написал Тиньков в ответ на высказывание подписчика.

Ранее Ксения Собчак предположила, что Тиньков делает такие смелые заявления, потому что его деньги хранятся на Западе.