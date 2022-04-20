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Автор Евгения Васильева

"Офицеры России" около посольства ЕС провели акцию в поддержку спецоперации

Общество

В среду, 20 апреля, представители российской общественной организации "Офицеры России" и члены других патриотических движений организовали возле представительства Евросоюза в Москве акцию в поддержку военных, которые принимают участие в спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Также собравшиеся люди обратили внимание на недопустимость антироссийской позиции западных и американских политиков.

"Офицеры России" около посольства ЕС провели акцию в поддержку спецоперации

В ходе акции выразили возмущение члены ветеранских организаций, бывшие узники концлагерей. Ещё в мероприятии приняли участие офицеры в отставке, спортсмены, представители национальных диаспор. По мнению граждан, ЕС спровоцировал появление нацизма на Украине. Также негодующие митингующие обвинили Запад, который поставляет вооружения Киеву, в гибели мирного населения.

"С одной стороны Европа требует "мира и прекращения войны", а с другой — накачивает Украину вооружением, наёмниками и профессиональными инструкторами", — сказал член президиума "Офицеров России", полковник запаса Константин Кутуев.

Участники протеста продемонстрировали на плакатах следующие лозунги:

  • "Кровь Донбасса — на руках Европы!";
  • "Европа — спонсор терроризма!";
  • "Вы не дипломаты ЕС — а военные преступники, шпионы, разведчики, провокаторы!".

Известно, что акцию организовали из-за высылки 18 послов ЕС из России. Причиной послужили слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о готовности решить конфликт на Украине военным путём.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы сша европа москва россия украина евросоюз жозеп боррель
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