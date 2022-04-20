Ксения Собчак поразили резкие перемены в риторике и поведении Дмитрия Медведева. Она считает, что стилистика его постов не соответствует прежнему образу политика.
Ксения Собчак проанализировала письменные заявления Дмитрия Медведева и заподозрила, что политик не сам сочиняет тексты.
"Интересно, кто райтер в канале Медведева? И кто этого райтера назначил? Сам Медведев или кто-то подсказал? И почему его так качает от десятка смайликов на абзац до риторики подворотен?" — поделилась своим наблюдением журналистка.
Собчак выписала особо яркие выражения, которые зампред Совбеза РФ использует в своих публикациях.
— бабки;
— парамилитарная свора;
— упоротые националисты;
— украинская пропаганда визжит;
— европейская тётя Урсула;
— мазохисты из Брюсселя.
Ранее ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru оценил слова Дмитрия Медведева о возможной угрозе НАТО.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".