Собчак удивляют заявления Медведева: "Почему его так качает?"

Ксения Собчак поразили резкие перемены в риторике и поведении Дмитрия Медведева. Она считает, что стилистика его постов не соответствует прежнему образу политика.

Ксения Собчак проанализировала письменные заявления Дмитрия Медведева и заподозрила, что политик не сам сочиняет тексты.

"Интересно, кто райтер в канале Медведева? И кто этого райтера назначил? Сам Медведев или кто-то подсказал? И почему его так качает от десятка смайликов на абзац до риторики подворотен?" — поделилась своим наблюдением журналистка.

Собчак выписала особо яркие выражения, которые зампред Совбеза РФ использует в своих публикациях.

— бабки;

— парамилитарная свора;

— упоротые националисты;

— украинская пропаганда визжит;

— европейская тётя Урсула;

— мазохисты из Брюсселя.

Ранее ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru оценил слова Дмитрия Медведева о возможной угрозе НАТО.