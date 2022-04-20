Начальник Поклонской не согласился с ней по поводу буквы Z

Глава Россотрудничества Евгений Примаков не согласился со своим заместителем Натальей Поклонской о том, что буква Z — это символ трагедии и горя для всех сторон конфликта на Украине.

Примаков заявил, что буквы Z и V в последнее время превратились в настоящий "народный символ", а мнение, выраженное Поклонской — "определённым волюнтаризмом".

"Буквы Z и V стали народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима", — заявил Примаков.

Глава Россотрудничества добавил, что считает "странным" признание режима, при котором совершаются военные преступления. Примаков уверен, что необходимо говорить "громко и ясно" о том, что власть на Украине подлежит смене.

Ранее Поклонская назвала буквы Z и V символами горя и для россиян, и для украинцев, объяснив, что с обеих сторон гибнут солдаты, родителям которых невыносимо получать известия о их смерти, и сообщения Минобороны о количестве погибших с любой стороны невозможно воспринимать с радостью.