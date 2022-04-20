Собчак о заявлениях Тинькова: "Сказал бы так, если бы его деньги были в России?"

Ксения Собчак считает, что банкир-миллиардер Олег Тиньков позволил себе резкие высказывания в адрес России, потому что хранит свои сбережения на Западе.

Высказывания крупнейшего российского бизнесмена вызвали в обществе взрыв негодования. Предприниматель негативно оценил спецоперацию на Украине, после чего на него яростно обрушились российские патриоты.

"Мы никого не боимся, а страной гордимся. Вы, Олег, позорище памяти своих дедов!" — стыдили банкира в Сети.

Ксения Собчак, которая пожалела российских миллиардеров, попавших под санкции, прокомментировал поведение Олега Тинькова.

"При всем уважении к Тинькову — а я считаю, что он совершенно незаслуженно пострадал от санкций, так как реально селфмейд чувак, — давайте честно. Все его деньги на Западе. А что было бы, будь они все в России? Сказал бы так?" — задалась вопросом журналистка.

Ранее Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет РФ привлечь предпринимателя Олега Тинькова к ответственности за оскорбление российской армии.