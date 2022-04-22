Эксперт: для идеальной няни неважны возраст и образование

На рынке нянь 90% кандидатов оказываются профнепригодными. Почему для данного специалиста неважен диплом о высшем образовании, насколько необходимо наличие собственных детей и какое главное качество идеальной няни, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна Шубадерова.

Дефицит профессионалов

— Сложно ли сейчас найти хорошую няню?

— Я занимаюсь подбором нянь уже более 6 лет. На рынке с ними беда: 90% кандидатов непригодны для этой профессии. Как поступаю я? Ищу кандидатов без опыта, обучаю их самостоятельно и адаптирую к семье. Я ищу фанатов этой профессии. Их немного. Не нужно искать нянь среди людей с опытом, не нужно ограничивать себя поиском среди кандидатов от 40 до 60 лет — самый привлекательный для мам возраст потенциальной няни. Я обращаю внимание на кандидатов от 20 до 60 лет.

Мои самые любимые, успешные, интересные, вовлечённые кандидаты — начинающие няни от 20 до 30 лет.

— Какие ошибки совершают родители при выборе няни?

— Сделать так, чтобы няня была дисциплинированной, вовлечённой, выполняла свои обязанности и не расслаблялась — это задача родителей, потому что они в данном случае работодатели. Я всегда рекомендую родителям придерживаться границы "работодатель — персонал" и какое-то время акцентировать внимание на том, как няня выполняет работу, справляется с трудностями. Нужно быть с няней в диалоге. Тут мама становится руководителем — не все мамы умеют это делать. Есть убеждение, что с няней нужно дружить, а не выстраивать с ней отношения как с персоналом. Но я настаиваю на том, что границу "работодатель — персонал" нужно удерживать.

Нужно обозначить правила:

что в нашей семье можно,

что нельзя,

из-за чего мы вынуждены будем с вами расстаться,

какие у вас обязанности.

С персоналом должен быть заключён договор. Он дисциплинирует обе стороны: и работодателя, и персонал.

— Какие должны быть качества у хорошей няни?

— Для этой профессии не важны возраст, образование (тем более педагогическое, психологическое), наличие собственных детей. Хотя, конечно, основы педагогики и психологии няня должна знать, потому что она работает с самым важным: воспитывает личность. Конечно, няня должна заботиться о безопасности ребёнка, верно осуществлять уход.

Первое ключевое качество — это исполнительность. Есть термин в социальной психологии "просоциальное поведение". Человек понимает, что в ближайшие 3-5 лет он будет находиться в этой семье и заниматься служением этой семье. Кроме того, всё больше родителей категорически не хотят, чтобы у няни были маленькие дети. Безусловно, важна грамотная русская речь — на это каждый обращает внимание.

Очень часто мамы говорят: мне не надо, чтобы няня воспитывала ребёнка. Не получится так. Если няня находится с ребёнком более трёх часов ежедневно, то она волей-неволей влияет на него.