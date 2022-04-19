В ГД назвали решение о запрете георгиевской ленты "плевком" в 600 тыс. молдаван

Депутат Госдумы Артём Бичаев считает, что вскоре президент Молдавии Майя Санду окажется на "свалке истории". Своим решением о запрете использовать в стране георгиевскую ленту, а также символы Z и V она наплевала на память 600 тыс. молдаван, погибших в Великой Отечественной войне.

"На свалке истории в скором времени окажется фрау Санду и вся её шайка-лейка. Своим решением она наплевала на память о более чем 600 тыс. погибших жителей Молдавской ССР, о 400 тыс. уроженцах Молдовы, которые сражались с фашизмом в рядах Красной Армии", — заявил Бичаев.

Российский парламентарий добавил, что Санду идёт на поводу у своих "европейских хозяев". При этом она не выполнила ни одного из своих предвыборных обещаний и обманула народ.

Ранее Санду утвердила закон, запрещающий использование в Молдавии георгиевской ленты, а также символов Z и V. Она заявила, что место подобных знаков — "на свалке истории".