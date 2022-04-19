Доктор Мясников не верит в эффективность санкций: "Учил политэкономию"

Доктор Александр Мясников объяснил, почему не нужно бояться санкций.

Медик рассказал, что не волнуется об уходе брендов с российского рынка. Он также сомневается в эффективности антироссийских санкций

"По мне: все это больше используется как психологическое оружие", — выразил своё мнение телеведущий.

Врач считает, что жажда наживы заставит капиталистов продолжать торговые отношения с Россией.

"В молодости учил политэкономию и конспектировал Карла Маркса. И запомнил его постулат: "нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли". Так что: "перемелется — мука будет!" — поделился своим оптимизмом врач.

Ранее Александр Мясников призвал россиян не паниковать, а искать позитивные моменты в новых условиях жизни. Медик уверен, что всё происходящее нужно воспринимать как стимул к развитию.