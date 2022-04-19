Появилось ещё одно пророчество Жириновского: "Умер за день до революции"

Знатоки биографии Владимира Жириновского рассказали о том, как лидер ЛДПР в 2007 году "пророчествовал" о символах Z и V.

Провидческий талант Жириновского после его смерти становится всё более наглядным.

На этот раз вспомнили парфюм, который глава ЛДПР выпускал в период с 2007 по 2012 годы.

Внимание публики привлёк логотип парфюмерной продукции. Его венчали латинские буквы V и Z.

"Вот, что значит умер "за день до революции", — прокомментировала впечатляющее совпадение Ксения Собчак.

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью записал видеообращение, в котором отдельно высказался о каждом месяце 2022 года вплоть до осени.