Знатоки биографии Владимира Жириновского рассказали о том, как лидер ЛДПР в 2007 году "пророчествовал" о символах Z и V.
Провидческий талант Жириновского после его смерти становится всё более наглядным.
На этот раз вспомнили парфюм, который глава ЛДПР выпускал в период с 2007 по 2012 годы.
Внимание публики привлёк логотип парфюмерной продукции. Его венчали латинские буквы V и Z.
"Вот, что значит умер "за день до революции", — прокомментировала впечатляющее совпадение Ксения Собчак.
Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью записал видеообращение, в котором отдельно высказался о каждом месяце 2022 года вплоть до осени.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".