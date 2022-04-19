В Госдуме намерены добиться возбуждения дела против Тинькова за оскорбление РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет РФ привлечь предпринимателя Олега Тинькова к ответственности за оскорбление российской армии. Парламентарий назвал бизнесмена заложником Запада.

"Обращусь в Следственный комитет с заявлением о привлечении Тинькова к ответственности за оскорбление граждан России и Вооружённых сил РФ", — сообщил Хамзаев.

Ранее Тиньков опубликовал пост, в котором выступил против спецоперации на Украине. Он назвал происходящее "войной" и отметил, что 90% россиян поддерживают его позицию.

Хамзаев обвинил предпринимателя в том, что тот пытается спасти свои активы за границей, из-за чего и поддался на шантаж Запада. Депутат выразил надежду, что заявления Тинькова приведут к оттоку клиентов из основанного им банка. Также он категорически не согласился с тем, что большая часть россиян не поддерживает спецоперацию.

"По приведённым цифрам. Мнение Олега Тинькова нерелевантно", — заявил Хамзаев.