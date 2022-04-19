Протоиерей Спиридонов счел неуместными куличи с буквой Z

Священник Русской Православной Церкви, протоиерей Андрей Спиридонов в беседе с Pravda. Ru дал понять, что не считает уместным использование традиционных пасхальных куличей в политических и пропагандистских целях.

Протоиерей пояснил, что никаких других букв, кроме традиционных Христос Воскресе, быть не может. Он не понимает, при чём здесь какие-то ещё другие буквы, не имеющие отношения к светлому празднику Пасхи.

Андрей Спиридонов попросил всех не смешивать военно-политические события и церковный праздник.

"Церковь поддерживает военнослужащих и всегда поддерживала. Но Пасха имеет предметом веры Светлое Христово Воскресение, а не какие-либо еще военно-политические или военные события, или победы. Это не соответствует предмету праздника Пасхи", — убеждён протоиерей.

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе предупредил, что Церковь не собирается освящать куличи, украшенные буквой Z, отметив, что символика на них должна оставаться традиционной.