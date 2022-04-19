Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал безобразным заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке. По его мнению, это свидетельствует о решении пойти по стопам Украины.
"Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача — стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ", — заявил Аксёнов.
Политик выразил уверенность, что в "мусорном ведре истории" в недалёком будущем окажется сама Санду — рядом с представителями нынешнего киевского режима.
Ранее молдавский лидер подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки. Она заявила, что "место подобных символов — в мусорном ведре истории", так как Молдавия является нейтральной страной.
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