Аксёнов назвал безобразным заявление Санду о георгиевской ленточке

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал безобразным заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке. По его мнению, это свидетельствует о решении пойти по стопам Украины.

"Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача — стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ", — заявил Аксёнов.

Политик выразил уверенность, что в "мусорном ведре истории" в недалёком будущем окажется сама Санду — рядом с представителями нынешнего киевского режима.

Ранее молдавский лидер подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки. Она заявила, что "место подобных символов — в мусорном ведре истории", так как Молдавия является нейтральной страной.