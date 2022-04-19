В Госдуме заявили о невозможности выборочного применения смертной казни в России

Из моратория на смертную казнь нельзя сделать исключения для отдельных категорий граждан. Для этого требовалось бы отменить его полностью. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Исключения из этого права невозможны, только полный отказ от этого моратория", — сказал политик, комментируя предложение ЛДПР об отмене моратория на смертную казнь для украинских боевиков, причастных к пыткам мирных жителей и военных РФ.

Депутат напомнил в беседе с РИА Новости, что как мера наказания смертная казнь не применяется в России ни к кому из преступников, даже к тем, к кому она могла бы быть применена. В этом и заключается сам смысл моратория, пояснил Бессарабов.