EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Hill: Байден сообщил Обаме о желании переизбираться в 2024 году
Яровая призвала Японию объяснить поставку защитных костюмов и БПЛА Украине
Политолог Михеев сравнил немецкие танки "Леопард-1" для ВСУ с "евроунитазами"
Депутат Госдумы Бородай: России нельзя ограничиться освобождением Донбасса
В Госдуме заявили о невозможности выборочного применения смертной казни в России
МИД: Москва высылает из страны 14 дипломатов Амстердама
Историк Кнутов: битва за Донбасс напоминает сражение на Курской дуге
Автор Петр Ермилин

В Госдуме заявили о невозможности выборочного применения смертной казни в России

Общество

Из моратория на смертную казнь нельзя сделать исключения для отдельных категорий граждан. Для этого требовалось бы отменить его полностью. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Исключения из этого права невозможны, только полный отказ от этого моратория", — сказал политик, комментируя предложение ЛДПР об отмене моратория на смертную казнь для украинских боевиков, причастных к пыткам мирных жителей и военных РФ.

Депутат напомнил в беседе с РИА Новости, что как мера наказания смертная казнь не применяется в России ни к кому из преступников, даже к тем, к кому она могла бы быть применена. В этом и заключается сам смысл моратория, пояснил Бессарабов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
лдпр россия украина госдума
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров Анжела Якубовская Александр Калягин: "Театр выживет при любых обстоятельствах" Анжела Якубовская Игорь Буккер Focus Online назвал десять ошибок президента Зеленского Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров Анжела Якубовская Александр Калягин: "Театр выживет при любых обстоятельствах" Анжела Якубовская Игорь Буккер Focus Online назвал десять ошибок президента Зеленского Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Последние материалы
В Латвии официально объявлен энергетический кризис
Политолог Можегов: РФ тоже может признать США государством-террористом
В Евросоюзе намерены продолжить снабжать Украину оружием
Максим Галкин оказался в израильской полиции по делу смерти его знакомого
Три гуманитарные колонны России ждут боевиков "Азовстали"
СБУ обвиняет депутатов ГД в сговоре по изменению границ Украины
Священники не хотят освящать пасхальные куличи с буквой Z
Сенатор Джабаров: Вооружённые силы РФ не сегодня начали битву за Донбасс
Царёв: ВСУ рассчитывают выстоять в большой битве за Донбасс
Диетолог рассказала, какой завтрак помогает похудеть
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников