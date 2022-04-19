Политолог назвал целью раннего изучения истории формирование мировоззрения детей

Идею ввести изучение истории в школах с 1-го класса можно объяснить желанием властей формировать мировоззрение детей "в правильном направлении", заявил завкафедрой политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов, комментируя Pravda.Ru соответствующую инициативу главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

"Власти видят, что … именно молодежь специфически с сарказмом и с иронией воспринимает те заявления Путина по исторической памяти… Видимо, они хотят с самого начала ввести курс истории, чтобы сформировать мировоззрение детей в правильном для них направлении", — сказал политолог.

Он затруднился спрогнозировать эффективность идеи Минпросвещения РФ, напомнив, что в СССР историю начинали преподавать лишь с четвёртого класса.

"Советские методисты вряд ли были совсем дурными людьми и они почему-то ставили историю только лишь с четвертого класса. Видимо, понимали, что для совсем маленьких это слишком сложный предмет", — отметил Барабанов.

Ранее министр просвещения РФ Кравцов заявил о решении начинать историческое образование в школах с 1-го класса. Глава министерства пояснил, что имеются в виду уроки исторического просвещения.