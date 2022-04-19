В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд и пенсионный возраст

Россиянам необходимо предоставить право самим определять время выхода на пенсию, а Пенсионный фонд — ликвидировать, как лишнее звено в системе. С таким заявлением выступил председатель "Партии пенсионеров" Владимир Бураков на съезде организации в Москве.

"Граждане должны получить право самостоятельно определять время выхода на пенсию. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо ликвидировать. Пенсионный фонд — лишнее звено в пенсионной системе. Мы будем добиваться передачи функции по пенсионному обеспечению в адрес федерального бюджета", — сказал он.

Бураков назвал нынешнюю систему пенсионного обеспечения примитивной и выступил за иной подход в определении размера пенсии конкретного гражданина. По мнению главы партии, при назначении выплат необходимо учитывать реальный трудовой стаж человека, а также его заслуги перед государством и обществом.