В России могут заменить бананы и другую импортную продукцию в школьном меню

Роспотребнадзор выступил за замену импортной продукции в школьном меню на отечественную. В частности ведомство рассматривает возможность отказа от бананов и других цитрусовых.

"Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную. Пересмотреть меню на сегодняшний день возможно", — сказала начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, выступая на круглом столе по вопросам импортозамещения в школьном питании.

При этом она подчеркнула, что детское меню должно оставаться разнообразным и включать овощи, мясо и фрукты. Яновская предложила серьёзно рассмотреть вопрос замены импортных продуктов, так как это, помимо прочего, позволит снизить стоимость школьного питания.