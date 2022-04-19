Роспотребнадзор выступил за замену импортной продукции в школьном меню на отечественную. В частности ведомство рассматривает возможность отказа от бананов и других цитрусовых.
"Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную. Пересмотреть меню на сегодняшний день возможно", — сказала начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, выступая на круглом столе по вопросам импортозамещения в школьном питании.
При этом она подчеркнула, что детское меню должно оставаться разнообразным и включать овощи, мясо и фрукты. Яновская предложила серьёзно рассмотреть вопрос замены импортных продуктов, так как это, помимо прочего, позволит снизить стоимость школьного питания.
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