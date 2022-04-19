Исполнение гимна России в школе станет обязательным с 1 сентября

Во всех школах России будут исполнять государственный гимн страны с 1 сентября следующего учебного года с целью патриотического воспитания подрастающего поколения.

О таком решении сообщил Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила в правде!" в Музее Победы.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ввести изучение истории в школе с первого класса. Кравцов пояснил, что изучать историю младшие школьники будут в рамках других учебных дисциплин.

"Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения, и они реализуют свои полномочия", — прокомментировал инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные организации запретить флаг и гимн России на любых соревнованиях.

