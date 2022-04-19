Депутат Туров указал на 100-летнюю многоконфессиональность армии РФ

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров указал на сходство российской армии в годы Первой мировой войны и во время нынешней спецоперации на Украине. Парламентарий обратил внимание на многонациональный и многоконфессиональный состав российских военнослужащих.

Туров выложил в своём Telegram-канале три фотографии, на которых видно, как отправляют богослужения во время боевых действий христиане, мусульмане и буддисты. Все они при этом являются военнослужащими российской армии разных лет.

"Многонациональная русская армия. Специальная военная операция и Первая мировая война", — подписал свой пост депутат.