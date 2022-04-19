Депутат Госдумы: следует ввести льготы на газификацию

Социально ориентированная система газификации, внедрением которой занимается правительство России, позволит к 2030 году газифицировать около 83% домовладений. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что в господдержке при газификации особенно остро нуждаются сельские территории и малообеспеченные слои населения:

— В России очевидна интенсификация процесса активного развития внутреннего рынка, поэтому расширение программы газификации регионов стало одним из приоритетов энергетической стратегии до 2050 года. При строительстве новых газовых сетей будет активно использоваться оборудование отечественного производства, соответствующее всем нормативным требованиям: от труб — до клапанов и задвижек, что немаловажно в ситуации санкционного давления.

Около 2,5 млн домовладений составляют потенциал подключения к газовым сетям, а там, где плотность населения низка, можно будет обеспечивать граждан сжиженным газом.

Особенно важна газификация для сельских территорий, где дома отапливаются дровами или углём, тогда как газ не только более экологичный вид топлива, но он ещё и необходим для развития комфортной среды.

И у нас уже есть возможность наблюдать позитивные примеры. Один из них — Белгородская область, лидирующая сегодня по уровню газификации. Возможность жить в собственном доме привлекает в регион множество семей с детьми и молодёжь.

Обеспечивая газом малые города и сёла Дальнего Востока и Сибири, мы привлечём в них людей трудоспособного возраста, дав таким образом перспективным регионам импульс поступательного развития.

Если по итогам 2021 года уровень газификации в целом по стране составил 72%, то в сельских территориях этот показатель ещё отстаёт, и имеющиеся диспропорции следует выравнивать.

В настоящее время единый оператор обязан подвести газовую магистраль до границы участка, а её доведение до дома и монтаж оборудования — уже забота собственника, что также является недешёвым удовольствием, и далеко не все могут позволить себе такие расходы.

Многие регионы расширяют меры поддержки граждан в процессе газификации и принимают законы на местном уровне: в Новосибирской области подготовлен проект закона об использовании средств областного семейного капитала на оплату многодетными семьями расходов на подключение к газовым сетям, а Свердловская область планирует оказывать финансовую помощь врачам и учителям, работающим в сельской местности. На мой взгляд, это отличные инициативы, которые необходимо распространить и на федеральный уровень.

Следует предусмотреть льготы для приобретения необходимого набора оборудования

для ветеранов войны и участников боевых действий,

одиноких пенсионеров,

инвалидов,

многодетных семей

и отдельных категорий бюджетников,

подключая их за счёт бюджета к газораспределительным сетям. Это не только ускорит ход процесса газификации, но и чётко определит его социальную направленность.