МВД: покинувших страну россиян возвращает развитая социальная инфраструктура

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова считает, что уехавшие из страны граждане возвращаются обратно из-за развитой отечественной сети школ и поликлиник. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По мнению Казаковой, определяющими в принятии решения о возвращении на родину являются социально-экономические факторы, в частности социальная инфраструктура. Это же касается и иностранцев, выбирающих для себя страну для переезда.

"В первую очередь, это социально-экономические факторы, такие как хорошее развитие социальной инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники", — сказала представитель МВД.