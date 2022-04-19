Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова считает, что уехавшие из страны граждане возвращаются обратно из-за развитой отечественной сети школ и поликлиник. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
По мнению Казаковой, определяющими в принятии решения о возвращении на родину являются социально-экономические факторы, в частности социальная инфраструктура. Это же касается и иностранцев, выбирающих для себя страну для переезда.
"В первую очередь, это социально-экономические факторы, такие как хорошее развитие социальной инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники", — сказала представитель МВД.
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