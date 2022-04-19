В ДНР сообщили об убийствах людей в Краматорске за отказ отдавать машины

Военнослужащие украинской армии убили не менее 23 мирных граждан в Краматорске за отказ отдать свой автомобиль. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

По её данным, националисты останавливали машины на выезде из города и требовали владельцев передать транспортные средства военным. Всех тех, кто отказывался, расстреливали на обочине, утверждают в милиции.

"Украинские националисты продолжают террор и геноцид гражданского населения на временно подконтрольной им территории. На выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления, владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине", — говорится в сообщении НМ ДНР.

В милиции отметили, что пока достоверно известно о 23 убитых гражданах, однако реальное количество жертв может быть больше.