Военнослужащие украинской армии убили не менее 23 мирных граждан в Краматорске за отказ отдать свой автомобиль. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
По её данным, националисты останавливали машины на выезде из города и требовали владельцев передать транспортные средства военным. Всех тех, кто отказывался, расстреливали на обочине, утверждают в милиции.
"Украинские националисты продолжают террор и геноцид гражданского населения на временно подконтрольной им территории. На выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления, владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине", — говорится в сообщении НМ ДНР.
В милиции отметили, что пока достоверно известно о 23 убитых гражданах, однако реальное количество жертв может быть больше.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".