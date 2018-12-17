Россияне выдумали новый грустный образ Деда Мороза

Граждане западных стран то ли в шутку, то ли всерьез обсуждают новый образ Санта Клауса — а россияне отвечают "ребрендингом" Деда Мороза под новую политическую реальность.

Традиционный западный Санта-Клаус всегда изображается веселым бородатым дедом, который одет в красную шубу, летает на запряженных оленями санях с подарками и очень любит печенье с молоком. Однако, жители Запада считают, что привычный Санта уже "устарел" и пора бы менять его образ.

В частности, СМИ сообщают о том, что получившая заказ на создание логотипа с Сантой графическая компания якобы провела социологический опрос — каким должен стать "новый" Санта-Клаус.

Результаты опроса, как пишут журналисты, удивили "креативщиков". Их идея сделать Санту Клауса женщиной якобы нашла поддержку лишь 10%, тогда как 70% решили "оставить" Санта-Клауса только мужчиной. Еще 19% (в Британии) и 27% (в США) респондентов захотели видеть Св. Николая "гендерно-нейтральным".

"23% считают, что Санте нужен Айфон, 25% хотят нарядить его в спортивные штаны и кроссовки, 22% процента поддержали отказ от саней и упряжки оленей в пользу летающего автомобиля.

Еще 18% думают, что Санте неплохо бы сменить свой гардероб на более хипстерский. Также Санте предлагали "забить "рукава", потерять немного веса и сменить прическу. И еще — отказаться от идеи мастерской с подарками на Северном полюсе и уже признаться, что он "как и все, пользуется Amazon Prime",- пишут в соцсетях.

Впрочем, российские пользователи не остались в долгу и тоже начали ехидно обсуждать, каким бы должен оказаться "новый" Дед Мороз в свете нынешних политических и экономических реалий.

Напомним, что российский и советский Дед Мороз изображается как "старик в цветной — голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках". Этим он отличается от Санта-Клауса.

Как пишут авторы "Википедии", он "ездит на тройке лошадей и приходит в сопровождении внучки Снегурочки". Во времена СССР (и нечасто — сейчас) его сопровождает Новый Год — мальчика в красной шубе и шапке с цифрами наступающего/наступившего года".

"Вместо саней — ракета "Сармат" "Искандер". Вместо тройки лошадей — закредитованные провинциальные (пред)пенсионеры, вместо посоха — вертушка АТС-1 в Кремль",- пишут авторы канала "Медиатехнолог".

"Шубень у Деда должна быть явно трехцветная, но не сине-бело-красная, как вы подумали, а лазурно (море Крыма)-песчано (земля Сирии)- коричневой (самизнаетечто Донбасса). С обязательным крестом, ясное дело. Борода? Ну пусть будет барбершопный хипстерский седой чмак",- добавляют авторы.

"Вместо валенок — угги из псевдошерсти, из которой был сделан тампон, заткнувший просверленный "Союз". Ну и для полноты образа — Снегурочка по форме дознавателя башкирского РОВД. И тот самый Мальчик-Новый-Год с циферками на одежде. Какими циферками? Конечно же один 1937!",- смеются в соцсети.