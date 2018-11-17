По словам Германа Грефа, россияне стали тратить больше денег

В этом году россияне тратят больше, нежели в прошлом году. Сберегательная модель поведения жителей России, сохранявшаяся несколько лет кряду, якобы уходит.

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, изменения в финансовой модели поведения россиян наметились еще в прошлом году, но утвердились окончательно лишь в этом. В 2018 году, говорит Герман Греф, россияне стали не только тратить больше денег, но также брать потребительские кредиты в большем количестве, нежели раньше.

По мнению главы Сбербанка, у россиян просто-напросто появилось чуть больше уверенности в завтрашнем дне. Жители страны уже не видят такой сильной необходимости в накопительстве денежных средств. К тому же, заявляет Герман Греф, растут заработные платы граждан Российской Федерации. Рост доходов населения ведь влияет на то, как россияне тратят деньги, резюмирует он. Внутренний спрос, указывает Греф, растет, хотя по-прежнему оставляет желать лучшего.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Сбербанка дал прогноз относительно того, когда в государстве закончится нефть. Так, прогнозы у Германа Грефа получились пессимистичные и неутешительные — он считает, что нефти в России не будет уже буквально через пару десятков лет.

Фото: википедия

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