Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не с пустыми руками.
Российский лидер привезет с собой целый казачий ансамбль, что исполнит для молодоженов свадебную песню. Это-то и будет свадебным подарком Путина австрийскому политику.
Глава МИД Австрии Карин Кайсль лично пригласила Владимира Путина на свою свадьбу во время его прошлого официального визита в страну. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер принял приглашение "с удовольствием". Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом.
Но не все так просто. Многие усматривают в поездке Путина политический подтекст. Соединенные Штаты Америки, например, обеспокоены тем, что Австрия становится все более русофильской и пророссийской. Австрийские журналисты же и вовсе заявляют о том, что Кнайсль превращает "маленькую частную свадьбу во всемирную политику".
Как бы то ни было, российский президент Владимир Путин на свадьбу австрийского политика явится. Торжество пройдет в замке Штирия. На свадьбу приглашены более сотни человек. Уже известно, что обеспечивать безопасность именитых гостей будет элитное военное австрийское спецподразделение "Кобра".
Фото: kremlin. ru
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