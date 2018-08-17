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Легче прослушивать: россиян заставят поменять все sim-карты

Общество

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует обязать операторов сотовой связи перевести абсолютно всех абонентов на новые сим-карты.

Легче прослушивать: россиян заставят поменять все sim-карты. 390893.jpeg

Российские средства массовой информации заявляют, что все это для того, чтобы выполнить требования "закона Яровой". Скорее всего, так оно и есть, но представители ведомства заявляют, что необходимость такого шага вызвана тем, что произведенные другими государствами сим-карты могут угрожать безопасности россиян.

Операторы сотовой связи же заявляют, что выполнить требования российского правительства просто-напросто невозможно. В одной из крупнейших и известнейших компаний заявили, что это повлечет огромные неудобства для клиентов.

На сегодняшний день российские операторы закупают сим-карты у двух иностранных производителей. Те устанавливают на них свою криптографическую защиту. В Минкомсвязи РФ же заявляют, что должен использоваться тот способ шифрования, что одобрили в ФСБ.

Напомним, что нашумевший "закон Яровой" в числе прочего обязывает все мессенджеры, форумы, а также социальные сети хранить записи разговоров, переписку и другую личную информацию пользователей в течение полугода. А также предоставлять ее по первому запросу государственных органов. Отметим, что выполнение условий законопроекта требует огромных денежных средств. Например, на одну только "Почту России" лягут расходы в 500 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему российские компании не могут выполнить данные требования российского правительства.

Фото: minsvyaz.ru

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Темы ФСБ Россия сим-карты пакет Яровой правительство
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