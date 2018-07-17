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Источник Правда.Ру

В Германии предсказали выезд "лучших людей" из России после ЧМ

Общество

Журналист издания Tageszeitung Андреас Рюттенауэр написал в своем материале, что одно из главных открытий ЧМ-2018 - факт, что россияне являются такими же людьми. Они любят веселиться, устраивать вечеринки, могут искренне радоваться и заводить новых друзей. Правда, находку журналист назвал "убогой". 

В Германии предсказали выезд "лучших людей" из России после ЧМ. 389634.jpeg

"Можно было бы и догадаться, что в России живут люди. Однако турнир был необходим для того, чтобы дать россиянам стать людьми", - цитирует издание "Инопресса". 

В то же время, Андреас обращает внимание на то, что в последние дни ЧМ полиция в России вернулась к обычному графику работы. Сотрудники стали снова проверять документы у кавказцев, узбеков, туркменов и таджиков. Подобную проверку журналист считает оскорбительной и говорит о том, что этим гражданам ЧМ никак не помог. 

Также Рюттенауэр отмечает, несмотря на то, что Россия предстала перед гостями из-за границы более современной, чем те могли подумать, многие из них столкнулись с тем, что жители страны хотят ее покинуть. По мнению автора, людям в России не хватает свободы. 

"Они сыты по горло повсеместной коррупцией, о которой они вынуждены думать каждый раз, когда видят новые красивые стадионы, построенные для поклонников футбола и для того, чтобы самые богатые люди страны могли обогатиться еще чуть-чуть", - цитирует автора "Инопресса".

Журналист пишет, что россияне устали от того, что на выборах побеждает Путин, хотя они не знают никого, кто бы голосовал за него. Людям хочется свободно передвигаться, пользоваться интернетом без ограничений, жить без цензуры и запретов. "В сторону свободы хотят уйти лучшие представители страны".

И только тогда ЧМ-2018 станет лучшим чемпионатом в истории, когда часть российских фанатов, покидающих страну, поймет, что истинная свобода - это великое благо, заключает Андреас Рюттенауэр. 

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